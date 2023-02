L’HEURE DU CONTE NUMERIQUE Le Pouget Le Pouget Catégories d’Évènement: Hérault

Le Pouget

L'HEURE DU CONTE NUMERIQUE, 22 mars 2023, Le Pouget

2023-03-22 10:30:00

Herault Le Pouget Quand livre et tablette se rencontrent L’heure du conte numérique est un moment de partage, une autre façon de raconter des histoires grâce à une tablette et un grand écran.

La particularité réside dans le fait que l’histoire est non pas issue d’un livre papier, mais d’un livre numérique, souvent entremêlée de petites énigmes que les enfants vont pouvoir résoudre ensemble. Ainsi, ils vont vivre une expérience interactive et collective dans des univers sonores et graphiques propices à l’imagination. L’heure du conte numérique est un moment de partage, une autre façon de raconter des histoires grâce à une tablette et un grand écran. +33 6 49 88 29 93 Le Pouget

