Les Terrasses de l’été – DYSLEXIC SWING AND THE SILENT BROCOLI Saint-Hilaire-sur-Risle, 3 juillet 2022, Saint-Hilaire-sur-Risle.

Les Terrasses de l’été – DYSLEXIC SWING AND THE SILENT BROCOLI Saint-Hilaire-sur-Risle

2022-07-03 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-03

Saint-Hilaire-sur-Risle Orne Saint-Hilaire-sur-Risle

CONCERT SWING JAZZ

Créé en 2015 dans l’esprit du Hot Club de France, Dyslexic Swing & The Silent Brocoli re-dynamise le jazz manouche et le swing américain des jump bands avec une jubilation contagieuse et des références solides : le swing de Django et le swag de Grappelli !

Egalement chanteurs, les musiciens vous entrainent dans l’euphorie des années 30-50 en intégrant à leur répertoire les succès indémodables des Andrews Sisters, The Chordettes, Cats & The Fiddle.

Entrée Gratuite – Réservation conseillée auprès de l’Office du Tourisme 02 33 24 12 40.

En cas d’intempéries repli à la salle des fêtes de la commune de St Hilaire sur Risle.

CONCERT SWING JAZZ

Créé en 2015 dans l’esprit du Hot Club de France, Dyslexic Swing & The Silent Brocoli re-dynamise le jazz manouche et le swing américain des jump bands avec une jubilation contagieuse et des références solides : le swing de…

+33 2 33 24 12 40

CONCERT SWING JAZZ

Créé en 2015 dans l’esprit du Hot Club de France, Dyslexic Swing & The Silent Brocoli re-dynamise le jazz manouche et le swing américain des jump bands avec une jubilation contagieuse et des références solides : le swing de Django et le swag de Grappelli !

Egalement chanteurs, les musiciens vous entrainent dans l’euphorie des années 30-50 en intégrant à leur répertoire les succès indémodables des Andrews Sisters, The Chordettes, Cats & The Fiddle.

Entrée Gratuite – Réservation conseillée auprès de l’Office du Tourisme 02 33 24 12 40.

En cas d’intempéries repli à la salle des fêtes de la commune de St Hilaire sur Risle.

Saint-Hilaire-sur-Risle

dernière mise à jour : 2022-04-07 par