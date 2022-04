LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET – SPECTACLE DE CIRQUE “EXTRA LIGHT” Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Une fois par mois, encouragez vos enfants aux arts de la scène! Création, émotion, communication directe, danse, théâtre ou encore cirque, ces ateliers sont une véritable expérience du spectacle vivant. La compagnie Le fil de Soie vous invite à la représentation de leur spectacle “Extra Light”.

Dans un monde-reflet dans lequel éphémère, légèreté et vapeurs colorées dévoilent les agrès de cirque, les personnages évoluent, vivants aux allures animales. Gratuit sur réservation.

Les enfants doivent être accompagnés par un parent.

