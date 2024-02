LES JOURNÉES DE LA PETITE ENFANCE Eysines Eysines, mardi 19 mars 2024.

LES JOURNÉES DE LA PETITE ENFANCE La Ville d’Eysines lance la 3e édition des « Journées de la Petite Enfance » du 19 au 23 mars 19 – 23 mars Eysines Entrée libre, sur inscription, événement gratuit

Début : 2024-03-19T10:00:00+01:00 – 2024-03-19T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T09:30:00+01:00 – 2024-03-23T19:30:00+01:00

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 7 MARS

C’est dans le cadre de la semaine nationale de la Petite Enfance, que cet événement dédié aux tout-petits et à leurs parents vous invite à partager 5 jours de programmation riche et variée.

« Viens, je t’emmène » est la thématique nationale de cette édition 2024. On vous emmène donc avec plaisir à la rencontre de professionnel·les de la petite enfance, à la découverte de représentations poétiques, d’ateliers ludiques et participatifs et d’autres temps forts que vous retrouverez en ligne sur le site de la Ville ou à l’intérieur du programme papier disponible en Mairie.

AU PROGRAMME : À venir

Enfance Ateliers