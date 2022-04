Les insectes aquatiques, ces héros silencieux au coeur de Nevers Nevers, 10 juillet 2022, Nevers.

EUR La Nièvre à Nevers est entièrement anthropisée, c’est à dire que son fonctionnement réel est tellement impacté par les activités humaines et l’urbanisation qu’il est très éloigné du bon fonctionnement du cours d’eau. Autrement dit, il constitue un milieu beaucoup moins riche et vivant que d’autres secteurs du bassin versant.

Cependant, il est intéressant de constater que même dans un milieu aussi dégradé, des espèces arrivent à vivre et à se développer. D’habitude, lorsque l’on parle habitants des cours d’eau, nous pensons systématiquement aux poissons, mais ils sont loin d’être les seuls. Les plus nombreux, et de loin, sont les insectes. Dans ce milieu, leur diversité et leur nombre surpassent de 12 fois celle des autres animaux y habitant, dont les poissons, les amphibiens et les crustacés.

Nous avons donc aujourd’hui décidé de nous intéresser à ce règne des insectes, souvent mal connus et pourtant d’une grande diversité.

Venez à la rencontre de ces animaux étranges, capables de survivre dans les milieux les plus difficiles.

