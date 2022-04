Les Harmonies du Perche Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche

Le Festival "Les Harmonies du Perche" a pour objectif de faire jouer ensemble des musiciens à l'aube de leur carrière et des musiciens chevronnés pour œuvrer au rayonnement de la musique classique. A 11 heures, MASTERCLASS Transmission avec Pierre Fouchenneret et les musiciens du Trio Pantoum A 15 heures, scène ouverte : Bach, Chopin et Debussy avec de jeunes musiciens.

