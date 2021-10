LES GRANDS SINGES SONT LÀ Montouliers, 18 juin 2022, Montouliers.

LES GRANDS SINGES SONT LÀ 2022-06-18 – 2022-06-18

Montouliers Hérault Montouliers

Les chimpanzés, les gorilles et les orangs-outans, appelés grands singes, sont nos plus proches cousins.

Nous partageons 98% de notre patrimoine génétique avec eux. Cette parenté intrigante questionne le monde des scientifiques et des chercheurs. Qui sont vraiment ces mammifères ? Nous les savons vivre dans les forêts tropicales en Afrique en et Asie. Et pourtant… il y a des millions d’années, à la période du Miocène, certains d’entre eux vivaient en Europe, et même en France.

Cet été, à Montouliers et plus précisément sur le site de fouilles de Montredon, des paléontologues seront sur leurs traces. Venez donc rencontrer ces scientifiques et comprendre l’histoire des grands singes.

Découverte de l’exposition : Sur la piste des grands singes conçue par le Muséum National d’Histoire Naturelle et accompagnée d’objets issus d’autres collections publiques.

Campement d’explorateurs avec des ateliers interactifs : chantier de fouilles pédagogique, histoire contée d’un primatologue, parcours d’aventure, spectacles explosifs.

Visite du chantier de fouilles de Montredon et rencontre avec des paléontologues.

Concert et dégustation en fin de journée.

Entrée libre – Tout public à partir de 3 ans

Patrimoine et paléontologie

Découverte du chantier de fouilles de Montredon et exposition

+33 4 67 93 89 54

