LES DIMANCHES EN FAMILLE SPECIAL FETE DES GRANDS-MERES A LA CITE DE L’EAU Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

LES DIMANCHES EN FAMILLE SPECIAL FETE DES GRANDS-MERES A LA CITE DE L’EAU Agde, 6 mars 2022, Agde. LES DIMANCHES EN FAMILLE SPECIAL FETE DES GRANDS-MERES A LA CITE DE L’EAU Agde

2022-03-06 – 2022-03-06

Agde Hérault Agde 5 5 EUR Parcours ludiques, petites animations et matériel à disposition.

Une surprise sera offerte à toutes les grands-mères accompagnées de leur(s) petit(s) enfant(s). >Dés 6 ans

>Tarifs d’entrée en vigueur Centre aquatique de l’archipel, Agde. Partagez un moment convivial et un dimanche en famille, spécial fête des grands-mères à la Cité de l’Eau. Parcours ludiques, petites animations et matériel à disposition , dés 6 ans.

Une surprise sera offerte à toutes les grands-mères.

>tarifs d’entrée en vigueur. contact@centre-larchipel.com +33 4 67 35 32 00 https://www.centre-larchipel.com/ Parcours ludiques, petites animations et matériel à disposition.

Une surprise sera offerte à toutes les grands-mères accompagnées de leur(s) petit(s) enfant(s). >Dés 6 ans

>Tarifs d’entrée en vigueur Agde

dernière mise à jour : 2022-01-20 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville Agde

Agde Agde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/