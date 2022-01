LES DIMANCHES EN FAMILLE – ÊKHÔ CHŒUR DE CHAMBRE Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Catégories d’évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Maguelone

LES DIMANCHES EN FAMILLE – ÊKHÔ CHŒUR DE CHAMBRE Villeneuve-lès-Maguelone, 6 février 2022, Villeneuve-lès-Maguelone. LES DIMANCHES EN FAMILLE – ÊKHÔ CHŒUR DE CHAMBRE Villeneuve-lès-Maguelone

2022-02-06 – 2022-02-06

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault Villeneuve-lès-Maguelone 12 12 EUR Ne manquez pas le spectacle musical d’Êkhô chœur de chambre « la mécanique du choeur », le 06 février 2022 à 16h, au théâtre Jérôme Savary. ►Que diriez-vous d’un voyage au chœur de la polyphonie vocale ?

Que vous soyez choriste chevronné ou musicien néophyte, enfant ou adulte, ce spectacle vous propose une immersion dans l’univers d’un chœur professionnel, à travers le regard d’un jeune homme parachuté par hasard dans cette aventure. Il va devoir se laisser guider dans la découverte du « chanter ensemble », sous le regard farfelu et bienveillant de la cheffe de chœur. Un spectacle musical et humoristique à savourer en famille. Créé en 2017, le Chœur de chambre Êkhô est un ensemble vocal professionnel composé d’une vingtaine de personnes, sous la direction de Caroline Semont-Gaulon. Depuis sa création, il aborde différents répertoires allant de la musique baroque à nos jours, essentiellement à cappella. durée : 1h

A partir de 7 ans Pass sanitaire obligatoire Ne manquez pas le spectacle musical d’Êkhô chœur de chambre « la mécanique du choeur », le 06 février 2022 à 16h, au théâtre Jérôme Savary. accueil.bdf@villeneuvelesmaguelone.fr +33 4 67 69 58 00 https://www.vostickets.eu/billet/PGE_MUR_IMAGE/0BIAAH8aQTNIY2VzZXB6bmZjMQA?A11&A3=5 Ne manquez pas le spectacle musical d’Êkhô chœur de chambre « la mécanique du choeur », le 06 février 2022 à 16h, au théâtre Jérôme Savary. ►Que diriez-vous d’un voyage au chœur de la polyphonie vocale ?

Que vous soyez choriste chevronné ou musicien néophyte, enfant ou adulte, ce spectacle vous propose une immersion dans l’univers d’un chœur professionnel, à travers le regard d’un jeune homme parachuté par hasard dans cette aventure. Il va devoir se laisser guider dans la découverte du « chanter ensemble », sous le regard farfelu et bienveillant de la cheffe de chœur. Un spectacle musical et humoristique à savourer en famille. Créé en 2017, le Chœur de chambre Êkhô est un ensemble vocal professionnel composé d’une vingtaine de personnes, sous la direction de Caroline Semont-Gaulon. Depuis sa création, il aborde différents répertoires allant de la musique baroque à nos jours, essentiellement à cappella. durée : 1h

A partir de 7 ans Pass sanitaire obligatoire Villeneuve-lès-Maguelone

dernière mise à jour : 2022-01-05 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Villeneuve-lès-Maguelone Autres Lieu Villeneuve-lès-Maguelone Adresse Ville Villeneuve-lès-Maguelone lieuville Villeneuve-lès-Maguelone Departement Hérault

Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-les-maguelone/

LES DIMANCHES EN FAMILLE – ÊKHÔ CHŒUR DE CHAMBRE Villeneuve-lès-Maguelone 2022-02-06 was last modified: by LES DIMANCHES EN FAMILLE – ÊKHÔ CHŒUR DE CHAMBRE Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 6 février 2022 Hérault Villeneuve-lès-Maguelone

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault