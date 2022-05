Les Dimanches de Caractère : Trésors cachés de Domfront Domfront en Poiraie, 22 mai 2022, Domfront en Poiraie.

Les Dimanches de Caractère : Trésors cachés de Domfront Place de la Roirie Domfront Domfront en Poiraie

2022-05-22 15:00:00 – 2022-05-22 Place de la Roirie Domfront

Domfront en Poiraie Orne

Suivez cette visite originale pour découvrir des lieux et objets insolites du patrimoine domfrontais : la cité haute mêlant anecdotes et endroits curieux, l’église Saint-Julien présentée par ses amis, un jardin privé remarquable avec ses espèces rares dans l’esprit des couleurs , les gravures originales de la campagne égyptienne de Napoléon, trésor municipal… Dégustation de poiré, sablé de Domfront et miel.

Suivez cette visite originale pour découvrir des lieux et objets insolites du patrimoine domfrontais : la cité haute mêlant anecdotes et endroits curieux, l’église Saint-Julien présentée par ses amis, un jardin privé remarquable avec ses espèces…

+33 6 83 92 73 16

Suivez cette visite originale pour découvrir des lieux et objets insolites du patrimoine domfrontais : la cité haute mêlant anecdotes et endroits curieux, l’église Saint-Julien présentée par ses amis, un jardin privé remarquable avec ses espèces rares dans l’esprit des couleurs , les gravures originales de la campagne égyptienne de Napoléon, trésor municipal… Dégustation de poiré, sablé de Domfront et miel.

Place de la Roirie Domfront Domfront en Poiraie

dernière mise à jour : 2022-05-13 par