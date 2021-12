Béziers Béziers Béziers, Hérault LES CONCERTS-SANDWICHS AU FOYER DU THEATRE MUNICIPAL – DU VESUVE À L’AMERIQUE LATINE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Béziers EUR 5 Pour votre déjeuner, offrez vous une pause musicale loin des contraintes du tumulte quotidien!

Dans le foyer du Théâtre Municipal, venez assister à un spectacle tout en déjeunant, soit avec un repas apporté par vos soins, soit en achetant un repas sur place à l’espace bar. Sabine Liguordi-Delmas, piano et Fabio Gallucci, mandoline, vous proposent une explosion de couleurs, de rythmes et d’émotions transposés dans l’univers de la musique de chambre. Payant, sur réservation. Afin de respecter les nouvelles directives gouvernementales et pour vous permettre d’assister à nos événements en toute sécurité le Pass Sanitaire est obligatoire.

Pour rappel votre Pass Sanitaire est valable si :

– vous possédez un certificat de vaccination

– vous possédez un test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 72h

