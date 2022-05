LES CONCERTS AU JARDIN DE L’HOTEL FAYET – TRAMONTANE Béziers, 9 juin 2022, Béziers.

LES CONCERTS AU JARDIN DE L’HOTEL FAYET – TRAMONTANE Béziers

2022-06-09 18:00:00 – 2022-06-09

Béziers Hérault

Le quatuor de cuivre Tramontane vous invite à un voyage aux couleurs chaleureuses et pétillantes. Partez à la rencontre de grands compositeurs tels que Debussy, Bizet ou Mozart…L’occasion de découvrir des univers musicaux et sonores particuliers avec les professeurs de musique au Conservatoire Béziers Méditerranée et du Grand Narbonne, David Clémente à la trompette, Hervé Barthe au tuba, Philippe Perrin au trombone et Florent Dath au cor.

Réservation par téléphone obligatoire.

musées de Béziers

Béziers

