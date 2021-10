Les Ballets Trockadero de Monte Carlo Casino Barrière Bordeaux, 4 mars 2022, Bordeaux.

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

Casino Barrière Bordeaux, le vendredi 4 mars 2022 à 20:30

Créés en 1974 par un groupe passionné de danse classique désirant présenter une vue ludique et humoristique du ballet classique traditionnel sous forme de parodie et de travestissement. Le concept original des Ballets Trockadero n’a pas changé depuis leur création. C’est une compagnie de danseurs professionnels, exclusivement masculins, interprétant tout le registre du répertoire de la danse classique et moderne, y compris les œuvres classiques et originales en respectant à la lettre le genre et la suffisance propres à ces styles de danse. L’effet comique survient en incorporant et parodiant les faiblesses, les incidents et en soulignant les incongruités de la danse respectable. Le fait que les rôles soient interprétés par des hommes – leurs corps massifs en équilibre délicat sur les pointes tels des cygnes, des sylphides, esprits des eaux, princesses romantiques ou victoriennes pétries d’angoisse – met en valeur la danse en tant qu’expression artistique au lieu de la ridiculiser, et ce pour le plus grand plaisir des balletomanes avertis autant que des novices. Les Trocks, comme on les a surnommés affectueusement, ont rapidement défrayé la chronique, alliant une connaissance et une technique de la danse irréprochable à un humour irrésistible, tout en démontrant à la stupéfaction générale que des hommes pouvaient réellement danser « en pointe » sans perdre l’équilibre, se faisaient remarquer au-delà de la scène new yorkaise.

A partir de 37€

Depuis ces débuts, les Trocks se sont établis comme un phénomène de danse majeur à travers le monde.

Casino Barrière Bordeaux Rue du Cardinal Richaud Bordeaux Le Lac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T20:30:00 2022-03-04T22:30:00