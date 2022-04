L’ENSEMBLE MÉDIÉVAL DE PIGNAN Pignan Pignan Catégories d’évènement: Hérault

Pignan

L’ENSEMBLE MÉDIÉVAL DE PIGNAN Pignan, 11 juin 2022, Pignan. L’ENSEMBLE MÉDIÉVAL DE PIGNAN Pignan

2022-06-11 – 2022-06-11

Pignan Hérault Pignan Un village, 3 facettes. Pignan, c’est d’abord un cœur médiéval d’où se détachent les tours du château des comtes de Turenne. C’est ensuite une 2ème enceinte où se cachent de belles constructions classiques. Puis, au delà de la tour de l’horloge, s’étend la belle architecture vigneronne typique des villages languedociens. INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ à l’entrée du château-mairie de Pignan (place de l’Hôtel de ville). Pignan, c’est d’abord un cœur médiéval d’où se détachent les tours du château des comtes de Turenne. C’est ensuite une 2e enceinte où se cachent de belles constructions classiques. Puis, au-delà de la tour de l’horloge, s’étend l’architecture vigneronne typique des villages languedociens. Un village, 3 facettes. Pignan, c’est d’abord un cœur médiéval d’où se détachent les tours du château des comtes de Turenne. C’est ensuite une 2ème enceinte où se cachent de belles constructions classiques. Puis, au delà de la tour de l’horloge, s’étend la belle architecture vigneronne typique des villages languedociens. INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ à l’entrée du château-mairie de Pignan (place de l’Hôtel de ville). Pignan

dernière mise à jour : 2022-02-28 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Pignan Autres Lieu Pignan Adresse Ville Pignan lieuville Pignan Departement Hérault

Pignan Pignan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pignan/

L’ENSEMBLE MÉDIÉVAL DE PIGNAN Pignan 2022-06-11 was last modified: by L’ENSEMBLE MÉDIÉVAL DE PIGNAN Pignan Pignan 11 juin 2022 Hérault Pignan

Pignan Hérault