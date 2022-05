Lectures en Arles à l’Abbaye de Montmajour Arles, 13 juin 2022, Arles.

Lectures en Arles à l'Abbaye de Montmajour

2022-06-13 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-17 21:30:00 21:30:00 Route de Fontvieille Abbaye de Montmajour

Arles Bouches-du-Rhône

Depuis 2016, les Lectures en Arles sont accueillies dans le cadre somptueux de l’abbaye de Montmajour. Talentueuses comédiennes, brillants lecteurs accompagnés de musiciens se succèdent cinq soirées durant pour nous emmener dans des voyages de mots, d’émotions, et nous faire partager leurs coups de cœur pour des ouvrages connus ou à découvrir. r r nLundi 13 juin à 19 heures r nChristian GARCI r nlit une sélection de poèmes amoureux d’E.E. Cummings r nde Tulipes et cheminées à Etcetera r r nMardi 14 juin à 19 heures r nChristian OLIVIER & André MARKOWICZ r nlisent La Révolution au coeur – Hommage aux poètes russes du XXè siècle r navec Martial BORT, guitare – Pierre PAYAN, clavier & scie r nIlia ZELITCHONOK, violo r r nMercredi 15 juin à 19 heures r nCharles BERLING & Bérengère WARLUZEL r nlisent des extraits d’Hannah Arendt r r nJeudi 16 juin à 19 heures r nJeanne BENAMEUR r nlit Le Pas d’Isis de Jeanne Benameur r navec Benjamin DUBOC, contrebasse r r nVendredi 17 juin à 19 heures r nMadeleine ASSAS & Didier FLAMAND r nlisent Correspondance d’Albert Calus et Maria Casarès r r n Navette gratuite chaque soir à 18h15 devant l’hôtel Jules-César (aller-retour) r nRéservation conseillée (par téléphone au 04 90 49 56 78 ou par email à mejan[at]actes-sud.fr)

Cinq soirées de lecture exceptionnelles à l’abbaye de Montmajour !

mejan@actes-sud.fr +33 4 90 49 56 78

Route de Fontvieille Abbaye de Montmajour Arles

