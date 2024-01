FESTIVAL JAPAN MANGA FAMILY La Halle de Martigues Martigues, vendredi 10 mai 2024.

FESTIVAL JAPAN MANGA FAMILY La Japan Manga Family revient pour sa 3ème édition à la Halle de Martigues! 10 et 11 mai La Halle de Martigues Ouverture de la billetterie à venir

Préparez-vous pour une immersion totale dans l’univers fascinant du manga, car la Japan Manga Family revient en force pour sa 3ème édition à la Halle de Martigues! Du 11 au 12 Mai 2024, cet événement incontournable promet un week-end exceptionnel dédié à la célébration de la culture manga sous toutes ses formes.

La Japan Manga Family offre une expérience unique, réunissant passionnés, artistes, éditeurs et amateurs de manga dans une atmosphère vibrante et conviviale. Que vous soyez un fan chevronné ou un novice curieux, cet événement a quelque chose à offrir à tous les amoureux de la pop culture japonaise.

Au programme, découvrez une multitude d’activités captivantes, des séances de dédicaces avec des artistes renommés, des ateliers interactifs, des concours cosplay passionnants, et bien plus encore. Plongez-vous dans l’univers des mangas, explorez les stands des exposants proposant des produits exclusifs, et rencontrez des passionnés partageant la même passion.

La Halle de Martigues, Rond point de l'hôtel de ville, 13500 Martigues, France

