Parc du musée du Louvre-Lens, le dimanche 5 juin à 16:30

Confortablement installés dans le parc, laissez-vous transporter par des histoires sur le thème de la nature et des jardins. A partir d’une sélection d’albums richement illustrés, le parc se découvre autrement grâce à la lecture à voix haute.

Rendez-vous à la médiathèque

