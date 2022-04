Le vélo gourmand Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche

Orne

Le vélo gourmand Belforêt-en-Perche, 27 mai 2022, Belforêt-en-Perche. Le vélo gourmand La Détourbe LA PERRIERE Belforêt-en-Perche

2022-05-27 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-27 La Détourbe LA PERRIERE

Belforêt-en-Perche Orne Belforêt-en-Perche Avec votre propre vélo, ou avec un des vélos électriques Véloc Perche, partez à la découverte des collines du Perche et de ses producteurs locaux.

Véloc Perche a conçu pour vous une balade suggérée qui vous permettra d’aller à la rencontre de plusieurs producteurs locaux. Découvrez le fournil de nos paysans-boulangers, goûtez le jus de pommes de Julie et Alexis, savourez la tome de Xavier, … tout ça dans le cadre d’un circuit que vous ferez à votre rythme. Les producteurs vous accueilleront durant toute la journée.

Besoin d’un entretien ou d’une réparation sur votre vélo!? Autour des Rayons, votre réparateur tous cycles, sera également présent pour l’occasion. Son camion, stationné au départ de la balade, chez Véloc Perche, sera l’atout santé de votre vélo pour débuter la saison des balades à deux roues dans de bonnes conditions. Avec votre propre vélo, ou avec un des vélos électriques Véloc Perche, partez à la découverte des collines du Perche et de ses producteurs locaux.

Véloc Perche a conçu pour vous une balade suggérée qui vous permettra d’aller à la rencontre de… contact@velocperche.fr +33 6 72 03 97 77 https://velocperche.fr/ Avec votre propre vélo, ou avec un des vélos électriques Véloc Perche, partez à la découverte des collines du Perche et de ses producteurs locaux.

Véloc Perche a conçu pour vous une balade suggérée qui vous permettra d’aller à la rencontre de plusieurs producteurs locaux. Découvrez le fournil de nos paysans-boulangers, goûtez le jus de pommes de Julie et Alexis, savourez la tome de Xavier, … tout ça dans le cadre d’un circuit que vous ferez à votre rythme. Les producteurs vous accueilleront durant toute la journée.

Besoin d’un entretien ou d’une réparation sur votre vélo!? Autour des Rayons, votre réparateur tous cycles, sera également présent pour l’occasion. Son camion, stationné au départ de la balade, chez Véloc Perche, sera l’atout santé de votre vélo pour débuter la saison des balades à deux roues dans de bonnes conditions. La Détourbe LA PERRIERE Belforêt-en-Perche

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche, Orne Autres Lieu Belforêt-en-Perche Adresse La Détourbe LA PERRIERE Ville Belforêt-en-Perche lieuville La Détourbe LA PERRIERE Belforêt-en-Perche Departement Orne

Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belforet-en-perche/

Le vélo gourmand Belforêt-en-Perche 2022-05-27 was last modified: by Le vélo gourmand Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche 27 mai 2022 Belforêt-en-Perche Orne

Belforêt-en-Perche Orne