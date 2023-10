Musique – [In]Time Le Tréport, 14 février 2024, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Concert ou séance de relaxation ? Avec ce concert que l’on écoute au casque, le percussionniste Stéphane Norbert s’amuse à brouiller les frontières. Ici, la musique est murmurée à l’oreille du spectateur, assis tout près du musicien. Le spectateur se sent bien, et même très bien… Une vraie intimité se créé : on partage l’espace, on partage la musique comme on partage un secret, les sons d’ici et d’ailleurs massent nos tympans, parcourent notre échine et nos sens s’éveillent ! Le musicien originaire d’Eu prend un malin plaisir à faire tomber les préjugés qui pèsent sur les percussions.

« On peut en jouer avec beaucoup de délicatesse et inventer des sons vraiment étrangers en variant le toucher ». Mais nous dévoilerons pas tout : d’ailleurs, les personnes qui ont déjà eu la chance d’assister à ce murmure de percussions sont tenues au secret… chuuut !.

2024-02-14 20:30:00 fin : 2024-02-14 21:15:00. .

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Concert or relaxation session? With this headphone concert, percussionist Stéphane Norbert has fun blurring the boundaries. Here, the music is whispered into the ear of the spectator, seated right next to the musician. The audience is made to feel good, even very good… A real intimacy is created: we share the space, we share the music like we share a secret, the sounds from here and elsewhere massage our eardrums, run down our spines and awaken our senses! The Eu-born musician takes great pleasure in dispelling prejudices about percussion.

« You can play them with great delicacy and invent truly foreign sounds by varying the touch ». But we won’t reveal everything: in fact, those who have already had the chance to witness this murmur of percussion are sworn to secrecy… shhh!

¿Concierto o sesión de relajación? Con este concierto con auriculares, el percusionista Stéphane Norbert se divierte difuminando los límites. La música se susurra al oído del público, sentado junto al músico. El público se siente bien, incluso muy bien… Se crea una auténtica sensación de intimidad: compartimos el espacio, compartimos la música como si compartiéramos un secreto, los sonidos de aquí y de allá masajean nuestros tímpanos, recorren nuestras espinas dorsales y despiertan nuestros sentidos » El músico, originario de Eu, se complace en disipar cualquier idea preconcebida sobre la percusión.

« Se pueden tocar con gran delicadeza e inventar sonidos verdaderamente extraños variando el toque ». Pero no vamos a desvelarlo todo: de hecho, los que ya han tenido la oportunidad de presenciar este murmullo de percusión han jurado guardar el secreto… ¡shhh!

Konzert oder Entspannungssitzung? Mit diesem Konzert, das über Kopfhörer gehört wird, verwischt der Perkussionist Stéphane Norbert spielerisch die Grenzen. Hier wird die Musik dem Zuschauer, der ganz nah beim Musiker sitzt, ins Ohr geflüstert. Der Zuschauer fühlt sich wohl, ja sogar sehr wohl… Es entsteht eine echte Intimität: Man teilt den Raum, man teilt die Musik wie ein Geheimnis, die Klänge von hier und anderswo massieren unser Trommelfell, laufen uns über den Rücken und unsere Sinne erwachen! Der aus Eu stammende Musiker macht sich einen Spaß daraus, mit den Vorurteilen aufzuräumen, die dem Schlagzeug anhaften.

« Man kann sie mit viel Feingefühl spielen und wirklich fremde Klänge erfinden, indem man den Anschlag variiert ». Aber wir werden nicht alles verraten: Übrigens werden die Personen, die bereits das Glück hatten, diesem Flüstern der Perkussion beizuwohnen, zur Geheimhaltung verpflichtet… pssst!

