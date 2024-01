Les chantiers de Notre-Dame Salle de la Concorde Valmont, jeudi 2 mai 2024.

Conférence présentée par Elise Baillieul, Historienne, Maître de conférence.

Au lendemain de l’incendie qui a détruit la charpente de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, la communauté scientifique s’est mobilisée pour accompagner le chantier de restauration colossal qui allait suivre. Le ministère de la Culture et le CNRS ont rapidement fédéré ces volontaires et posé un cadre clair à cette entreprise hors du commun. Ce sont en effet plus de 150 chercheurs venant de toute la France et de l’étranger qui sont rassemblés dans ce que l’on appelle aujourd’hui le « chantier scientifique ». Organisés en 9 groupes de travail thématiques, ils cherchent à mieux comprendre comment a été bâtie la cathédrale et comment elle est parvenue jusqu’à nous. Sollicités dans un premier temps pour répondre aux questions des architectes en charge de la restauration, les chercheurs et chercheuses travaillent maintenant à approfondir les connaissances sur l’édifice, son environnement, son contexte de création et sur la perception de ce patrimoine.

Elise Baillieul est membre du groupe de travail « pierre » et, en tant qu’historienne de l’art, elle travaille à mieux comprendre comment et pourquoi ce monument a fait date dans l’histoire de l’architecture. Lors de cette conférence sera présentée une partie des résultats des recherches menées par son équipe, sur les formes et les techniques de l’architecture, en particulier sur les voûtes. Il faut en effet imaginer un chantier de pointe, où pour la première fois sont lancées des voûtes sur croisées d’ogives à 32 mètres de hauteur. Plus que la cathédrale du diocèse de Paris, elle est la cathédrale du roi et doit, à ce titre, marquer durablement le paysage et les esprits.

Dans le prolongement de la visite des abords de la cathédrale organisée le 21 mars 2024, nous nous demanderons ce que nous savions de l’histoire constructive de la cathédrale avant l’incendie ; en quoi cet évènement dramatique a-t-il été une opportunité de redécouvrir cet édifice paradoxalement mal connu et ce qui fait de cet édifice un jalon dans l’histoire de l’art médiéval.

