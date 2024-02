Mini-atelier rigolo Au bal masqué OH EH OH EH Place Félix Faure Lillebonne, jeudi 2 mai 2024.

Mini-atelier rigolo Au bal masqué OH EH OH EH Place Félix Faure Lillebonne Seine-Maritime

Animation pour les 3-5 ans.

Quand on est acteur chez les Romains, il faut savoir s’asseoir sur son égo et sur sa beauté. Chez eux, ni paillettes, ni toilettes sophistiquées mais plutôt des masques aux traits disproportionnés. Yeux, bouche, sourcils, rien n’est épargné et les résultats peuvent parfois être tordants ! Les enfants ont rendez-vous au musée pour s’en amuser et peut-être même en porter !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 10:00:00

fin : 2024-05-02 11:00:00

Place Félix Faure Musée Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie musees@cauxseine.fr

