Des plantes et des baumes Église Saint Sulpice Val-de-Saâne, jeudi 2 mai 2024.

Des plantes et des baumes Église Saint Sulpice Val-de-Saâne Seine-Maritime

Pendant cet atelier, vous découvrirez avec Elise la forêt qui borde la Saâne, ses plates et leurs histoires médicinales.

Nous réaliserons un baume miraculeux avec l’eau et les plantes cueillies.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 14:00:00

fin : 2024-05-02 16:00:00

Église Saint Sulpice Rue Sainte-Anne

Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie enslittoral@seinemaritime.fr

