Jeudi nature Pokémon Saint-Vigor-d’Ymonville, jeudi 2 mai 2024.

Jeudi nature Pokémon Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine vous accueille exceptionnellement ce jeudi des vacances, pour vous proposer de vivre en famille des moments pédagogiques et ludiques et de vous reconnecter en douceur avec la nature.

Cette semaine professeur Busard a besoin de vos services ! Une foule de petites bêtes inconnues se balade dans la Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de la Seine. Vient aider le professeur à les étudier et compléter le pokédex de la réserve. En échange de tes services et connaissances de dresseur pokémon, tu pourras créer ta propre carte pokémon et repartir avec. A très vite dans la réserve !

Rendez-vous à la Maison de la Réserve, Salle Avocette (accès via l’Aire de la Baie de Seine, parking du Pont de Normandie).

A partir de 5 ans Durée 2h

Prévoir bottes et vêtements de terrain

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne ou au 02.35.24.80.01

Pont de Normandie

Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie communication@maisondelestuaire.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 10:00:00

fin : 2024-05-02



L’événement Jeudi nature Pokémon Saint-Vigor-d’Ymonville a été mis à jour le 2024-01-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie