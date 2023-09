Les animaux dans les musées Esplanade Marcel Duchamps Rouen, 21 octobre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Une nouvelle visite pour les petits (et les grands) à la découverte des animaux qui se cachent dans les musées.

Saurez-vous les repérer dans les collections des musées rouennais ?

Ils se cachent dans les collections des musées de la Céramique et du Secq des Tournelles.

Chauve-souris, licornes, ours, dragons ou poissons sont autant d’animaux à retrouver dans cette visite de plumes et d’écailles qui vous révélera de bien surprenantes histoires sur le patrimoine du fer et de la céramique.

A partir de 5 ans.

Durée de la visite : 1h

Les jeudis et samedis durant les vacances scolaires de 15h à 16h.

Les animaux au musée de la Céramique :

21 et 26 octobre, 16 et 28 décembre, 24 février, 2 et 7 mars et 2 mai.

Les animaux au musée du Secq des Tournelles :

2 novembre, 21 et 23 et 30 décembre, 29 février, 9 mars et 20 avri.

Esplanade Marcel Duchamps

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



A new tour for children (and adults) to discover the animals that hide in museums.

Can you spot them in Rouen’s museum collections?

They’re hiding in the collections of the Musée de la Céramique and the Musée du Secq des Tournelles.

Bats, unicorns, bears, dragons and fish are just some of the animals to be found on this tour of feathers and scales, which will reveal some very surprising stories about our iron and ceramic heritage.

Ages 5 and up.

Length of visit: 1h

Thursdays and Saturdays during school vacations from 3 pm to 4 pm.

Animals at the Musée de la Céramique :

october 21 and 26, December 16 and 28, February 24, March 2 and 7 and May 2.

Animals at the Musée du Secq des Tournelles :

november 2, December 21, 23 and 30, February 29, March 9 and April 20

Una nueva visita para que los niños (y los adultos) descubran los animales que se esconden en los museos.

¿Los encuentra en las colecciones de los museos de Ruán?

Se esconden en las colecciones del Musée de la Céramique y del Musée du Secq des Tournelles.

Murciélagos, unicornios, osos, dragones y peces son sólo algunos de los animales que encontrará en este recorrido de plumas y escamas, que le revelará algunas historias sorprendentes sobre nuestro patrimonio de hierro y cerámica.

A partir de 5 años.

Duración de la visita: 1 hora

Jueves y sábados durante las vacaciones escolares de 15.00 a 16.00 h.

Animales en el Museo de la Cerámica :

21 y 26 de octubre, 16 y 28 de diciembre, 24 de febrero, 2 y 7 de marzo y 2 de mayo.

Animales en el museo del Secq des Tournelles :

2 de noviembre, 21, 23 y 30 de diciembre, 29 de febrero, 9 de marzo y 20 de abril

Eine neue Tour für kleine (und große) Leute, um die Tiere zu entdecken, die sich in den Museen verstecken.

Können Sie sie in den Sammlungen der Museen von Rouen ausfindig machen?

Sie verstecken sich in den Sammlungen des Keramikmuseums und des Secq-des-Tournelles-Museums.

Fledermäuse, Einhörner, Bären, Drachen und Fische sind nur einige der Tiere, die es auf dieser Tour aus Federn und Schuppen zu finden gilt, bei der Sie viele überraschende Geschichten über das Erbe aus Eisen und Keramik erfahren werden.

Für Kinder ab 5 Jahren.

Dauer der Führung: 1 Std

Donnerstags und samstags während der Schulferien von 15:00 bis 16:00 Uhr.

Tiere im Keramikmuseum :

21. und 26. Oktober, 16. und 28. Dezember, 24. Februar, 2. und 7. März und 2. Mai.

Die Tiere im Musée du Secq des Tournelles :

2. November, 21. und 23. und 30. Dezember, 29. Februar, 9. März und 20. April

Mise à jour le 2023-09-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche