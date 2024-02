Sortie nature Quand les cigognes pouponnent Saint-Vigor-d’Ymonville, mardi 30 avril 2024.

Sortie nature Quand les cigognes pouponnent Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

La Cigogne blanche fait maintenant partie des résidentes régulières de la réserve naturelle. Les vastes prairies humides de l’estuaire de la Seine ont séduit ce grand échassier, qui est chaque année de plus en plus nombreux à s’y établir pour se reproduire. De retour d’Afrique ou d’Espagne, les couples de cigognes reviennent dès la mi-janvier pour nicher sur de vieux arbres, poteaux ou larges plateformes spécialement aménagées pour elles. Le mois d’avril annonce la naissance des premiers jeunes, autour desquels les adultes vont et viennent pour leur apporter nourriture, chaleur et protection. C’est le bon moment pour les observer.

Rendez-vous au parking du Sentier du marais du Hode, à Saint-Vigor-d’Ymonville.

A partir de 7 ans Durée 2h30

Prévoir des chaussures de marche.

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via la plateforme Helloasso https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 09:30:00

fin : 2024-04-30

Parking du Sentier du marais du Hode

Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie communication@maisondelestuaire.org

