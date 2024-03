Grand prix régional de pétanque Aumale, mardi 30 avril 2024.

Grand prix régional de pétanque Aumale Seine-Maritime

Mardi

Rendez-vous Place de la Libération

Les compétitions commenceront le mardi 30 avril dès 9h avec le prix du Crédit Agricole + 60 ans

Le mercredi 1er mai, se déroulera le Grand Prix régional de la ville d’Aumale en triplettes à 8h30 place de la libération et place Louis Philippe. Pour les éliminés du matin, plusieurs compétitions sont prévues dans l’après-midi.

Toutes ces compétitions sont réservées aux joueuses et joueurs licenciés de tout âge. Ce sera plus d’un millier de joueurs en provenance d’une quinzaine de départements qui seront présents à Aumale.

La compétition sera orchestrée par le club de pétanque d’Aumale, accompagnée par le comité de Seine-Maritime.

Plusieurs champions régionaux, voire même nationaux seront présents !

Cette compétition est la plus grande de la Normandie dans cette catégorie.

L’entrée est libre et gratuite. Venez voir ces champions évoluer à Aumale !

Mardi 30 avril

Place de la Libération

– Prix du Crédit Agricole + 60 ans

En doublettes 8.00€/équipe

8h30 Jet du but Concours en 4 parties l’après-midi

Mercredi 1er mai

GRAND PRIX RÉGIONAL D’AUMALE

Place de la Libération / Place Louis Philippe

En triplettes Limité à 256 équipes 15.00€/équipe

8h30 Jet du but

14h00 Prix de Groupama Féminin

15h00 Prix du Conseil Général avec 225€ aux vainqueurs en triplettes

16h00 Prix de l’ES Aumale Pétanque avec 225€ aux vainqueurs en triplettes

Tenues homogènes dès le début de la compétition

La liste des participants sera disponible sur le site

Inscriptions par courrier ou par mail adresser à M. ROCHE Didier (10 lotissement la Houblonnière 76390 VIEUX-ROUEN-SUR-BRESLE) avec chèque à l’ordre de l’ESA Section Pétanque

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 08:30:00

fin : 2024-05-01 17:30:00

Place de la Libération

Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie

L’événement Grand prix régional de pétanque Aumale a été mis à jour le 2024-03-11 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle