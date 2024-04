De la traite des vaches à l’atelier gustatif ! Ferme du Petit Fumechon Saint-Vaast-du-Val, jeudi 2 mai 2024.

De la traite des vaches à l’atelier gustatif ! Ferme du Petit Fumechon Saint-Vaast-du-Val Seine-Maritime

La Ferme du Petit Fumechon vous accueille le temps d’un après-midi afin de vous faire découvrir son exploitation et ses activités. Venez vous amuser autour d’un atelier crêpes avec les produits de la ferme suivi d’une visite de la ferme et d’une petit initiation à la traite des vaches !

Rendez-vous à 16h à la ferme du Petit Fumechon à Saint-Vaast-du-Val.

Réservation obligatoire et nombre de participants limités.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 16:00:00

fin : 2024-05-02 19:00:00

Ferme du Petit Fumechon 345 Rue des Tisserands

Saint-Vaast-du-Val 76890 Seine-Maritime Normandie tourisme-auffay@terroirdecaux.net

