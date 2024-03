[Atelier] Calligraphie (adulte & enfant) Tourville-sur-Arques, jeudi 2 mai 2024.

[Atelier] Calligraphie (adulte & enfant) Tourville-sur-Arques Seine-Maritime

Atelier calligraphie pour enfants (à partir de 9 ans) et adultes. Faîtes preuve d’imagination (une aide vous sera apportée) pour écrire une jolie histoire à la plume, à la mode de Maupassant. L’encre utilisée sera de l’encre gallique, déjà en usage au Moyen-Âge ! On vous expliquera tout sur sa fabrication.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 14:30:00

fin : 2024-05-02

Château de Miromesnil

Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie chateaumiromesnil@orange.fr

