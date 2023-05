Les Marchés Gourmands de Bourg de Visa Le Regain Visabourgien « Club des aînés », 11 juillet 2023, Bourg-de-Visa.

Bourg-de-Visa,Tarn-et-Garonne

Le Club des Aînés de Bourg de Visa vous invite à leurs « Marchés Gourmands ».

2023-07-11 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-11 23:30:00. .

Le Regain Visabourgien « Club des aînés » Le bourg

Bourg-de-Visa 82190 Tarn-et-Garonne Occitanie



The Bourg de Visa Seniors Club invites you to their « Gourmet Markets »

El Club de la Tercera Edad de Bourg de Visa le invita a sus « Mercados gastronómicos »

Der Club des Aînés de Bourg de Visa lädt Sie zu seinen « Marchés Gourmands » ein

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme Quercy Sud-Ouest