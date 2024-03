Laissez-vous CONTER … Cloître rue de l’abbaye Moissac, samedi 18 mai 2024.

Pour cette Nuit Européenne des Musées, redécouvrons le patrimoine grâce aux contes et aux conteurs !

« Garde une poire pour la soif » avec Kika Farré

S’inspirant des contes traditionnels du folklore occitan et accompagné de son accordéon, Kiak Farré nous amène dans un village rural des années 1960. L’épicier, le curé, le facteur, la vieille institutrice… chaque personnage de ce village aura droit à son histoire !

Samedi 18 mai à 19h

GRATUIT au cloître de Moissac

Réservation conseillée, places limitées : 05 63 04 01 85

« Le roi Marc’h » un conte musical dessiné

Grâce la voix et la musique de Mélody et aux illustrations vibrantes de Lorenzo, le monde fantastique du Moyen Âge s’ouvre à nous. L’histoire du roi Marc’h, de la reine sirène et des Korrigans, petits lutins bretons, nous entraine dans un conte fabuleux, à la fois drôle et poétique. Par ce spectacle conté, dialogue entre les sons, les mots et les images, la compagnie Ôo Kaï nous plonge dans l’univers médiéval.

Samedi 18 mai à 21h30

GRATUIT au cloître de Moissac

Réservation conseillée, places limitées : 05 63 04 01 85

Petites histoires du musée

Les objets du musée de Moissac, conservés dans les réserves, sont riches d’histoires. Pour cette nuit, nous vous en présentons trois. Ils nous raconteront les inondations de 1930, la guerre de Crimée au 19e siècle mais aussi les origines, plus ou moins légendaires, des premières écritures.

Cloître rue de l’abbaye rue de l’abbaye 82200 Moissac Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 04 01 85 http://www.abbayemoissac.com https://fr-fr.facebook.com/moissacpatrimoine/ Etablie au pied des coteaux du bas-Quercy, l’abbaye de Moissac est l’un des chefs-d’œuvre de l’art roman en Occident. Le raffinement des sculptures de son portail, les 76 chapiteaux de son cloître exceptionnellement conservés et l’importance du rayonnement de ce foyer intellectuel lui ont valu d’être inscrite au Patrimoine Mondial par l’Unesco, en tant que bien des « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle ». Libre, guidé, avec livret pour enfant ou audioguide, partez à la découverte des 1000 ans de vie de ce site patrimonial majeur. parking – accessibilité PMR

conte du roi March ©Cie Ôo Kaï