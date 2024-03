lecture théâtralisée : »Adieu petite femme chérie », par le Collectif Romy Musée de la Résistance et du Combattant Montauban, samedi 18 mai 2024.

lecture théâtralisée : »Adieu petite femme chérie », par le Collectif Romy Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h30 Musée de la Résistance et du Combattant Gratuit – réservation obligatoire – places limitées – à partir de 14 ans

Clermont-Ferrand, 10 mai 1944, François épouse Jacqueline, qui attend leur enfant. Ce jour-là, François est exécuté par l’armée allemande.

Cette histoire vraie relate le destin tragique de deux jeunes gens plongés dans l’horreur de la guerre. Lui en détention au 92ème Régiment d’Infanterie, elle faisant les cent pas devant la prison, avec comme seul lien des lettres pour se promettre de s’aimer toujours. Attendant et redoutant la sentence qui scellera leur destin.

Musée de la Résistance et du Combattant 2 Boulevard Edouard Herriot 82000 Montauban Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 66 03 11 http://www.museeresistance.montauban.com Inauguré en 1989, le musée de la Résistance et du Combattant a été créé suite à de nombreuses recherches, collectes de témoignages et de dons d'archives et objets d'anciens résistants, déportés et combattants. Axé essentiellement sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, le musée propose également des expositions, animations sur le thème de la Première Guerre mondiale. Son objectif : conserver, valoriser et transmettre aux jeunes générations Parking, bus à proximité, places PMR devant l'entrée du site

© Collectif Romy