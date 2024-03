Visite découverte du Jardin du Colombier Jardin du Colombier Septfonds, vendredi 31 mai 2024.

Visite découverte du Jardin du Colombier Profitez de cette nouvelle édition de Rendez-vous aux jardins pour découvrir librement Le Colombier. 31 mai – 2 juin Jardin du Colombier Gratuit. Entrée libre.

Profitez de cette nouvelle édition de Rendez-vous aux jardins pour découvrir librement Le Colombier.

Jardin du Colombier 5 Dardenne, Septfonds, Tarn-et-Garonne, Occitanie Septfonds 82240 Tarn-et-Garonne Occitanie Autour de bâtisses du XIXe siècle s’épanouit un jardin privé, libre et naturel, de 5 000 m2 respectueux de son environnement. Les massifs clos de murs accueillent vivaces, bulbes, rosiers, arbustes. Au détour d’un pigeonnier, jardin de curé où d’anciens buis sont conservés. Près de la gloriette, cactées, cistes et yuccas dominent. Potager enrichi de plantes aromatiques et florales et cultivé sans traitement. Verger, vigne, chênes truffiers. Prairie, sous-bois, orchidées sauvages, chênes centenaires. Pièce d’eau, nénuphars, lotus, graminées. Animations : art floral, mandala, troc de plantes, livres, commentaires etc…

Ouvert du printemps à l’automne sur rendez-vous. Nouveau nom de l’adresse : 25 impasse des fleurs, anciennement lieu-dit « Dardenne ». D 926 entre Caussade et Septfonds, à 2 km du village, Roy-Haut. GPS : latitude 44.171547 / longitude 1.591755. Parking à l’intérieur.

