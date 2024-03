Exposition de costumes traditionnels Musée Calbet Grisolles, samedi 18 mai 2024.

Christine Leclercq, costumière et membre des Amis du Musée, prêtera pour cette Nuit des Musées quelques costumes qui appartenait à la collection Troupel, qu’elle a acquis en 2023. Daniel Troupel, décédé en 2020, était un passionné et collectionneur de costumes traditionnels du Lauragais, des Pyrénées et de Gascogne. Les mannequins costumés seront exposés dans plusieurs salles du musée comme un petit clin d’œil à la prochaine exposition qui portera sur le travail d’aiguille et du fil. Christine Leclercq sera présente pour commenter ces magnifiques pièces et répondre aux questions des visiteurs.

Petite collation (soupe et/ou bugnes faites maison) offerte par les Amis du musée en fin de visite.

Musée Calbet 15 rue Jean de Comère, 82170, Grisolles Grisolles 82170 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 02 83 06 http://www.museecalbet.com A travers la présentation de ses collections ethnographiques, techniques et artistiques, le musée Calbet propose à l’année une lecture vivifiante du patrimoine, alliant création contemporaine et regard historique. Un musée ouvert et vivant où s’expriment à l’année toutes les couleurs du patrimoine…

