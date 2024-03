Jeu « Qui est-ce ? » Musée Calbet Grisolles, samedi 18 mai 2024.

Jeu « Qui est-ce ? » A l’occasion de cette présentation inédite de costumes traditionnels, les visiteurs pourront tenter, en famille ou entre amis, de faire correspondre chaque fiche « personnage » à son costume. Samedi 18 mai, 20h00 Musée Calbet Entrée libre.

A l’occasion de cette présentation inédite de costumes traditionnels, les visiteurs pourront tenter, en famille ou entre amis, de faire correspondre chaque fiche « personnage » à son costume.

A la fin de la soirée, un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses pour gagner un jeu de société sur les collections du musée « Les trésors de Théodore » (jeu à partir de 8 ans, éditions Ludocom).

Nous espérons que vous serez nombreux à participer !

Musée Calbet 15 rue Jean de Comère, 82170, Grisolles Grisolles 82170 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 02 83 06 http://www.museecalbet.com A travers la présentation de ses collections ethnographiques, techniques et artistiques, le musée Calbet propose à l’année une lecture vivifiante du patrimoine, alliant création contemporaine et regard historique. Un musée ouvert et vivant où s’expriment à l’année toutes les couleurs du patrimoine…

