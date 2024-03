Exposition « S’a-musée ensemble, petite histoire des jeux et loisirs d’autrefois » Musée Calbet Grisolles, samedi 18 mai 2024.

Exposition « S’a-musée ensemble, petite histoire des jeux et loisirs d’autrefois » Visite libre de l’exposition dans une ambiance tamisée, profitez du dernier jour de l’exposition « S’A-MUSÉE ENSEMBLE » ! Samedi 18 mai, 20h00 Musée Calbet Entrée libre.

Que faisait-on autrefois pour s’amuser dans les périodes, peu nombreuses, qui n’étaient pas dédiées au travail ? Entre 1850 et 1950, ce temps libre n’était pas forcément sans labeur mais il était propice à des activités plaisantes, entre enfants, en famille ou en société. Dans la prochaine exposition, les visiteurs, petits et grands, seront invités à découvrir quelques jouets d’enfants dont certains comme la toupie qui ont une existence très ancienne, mais aussi certains loisirs pratiqués en famille ou en société et plus particulièrement lors des veillées : contes et musiques traditionnelles à la lueur du vieux « calel » * et de la cheminée, ou bien contes à la lueur des lanternes « magiques » de projection.

*Calel : lampe à huile en occitan, entré dans le langage populaire régional

