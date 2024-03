Visite guidée : mode de vie sous l’Occupation Musée de la Résistance et du Combattant Montauban, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée : mode de vie sous l’Occupation Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h30 Musée de la Résistance et du Combattant Gratuit – réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Juin 1940, la France du maréchal Pétain doit collaborer. Les restrictions touchent tous les Français, qu’elles soient alimentaires ou vestimentaires.

Nous vous invitons à découvrir le quotidien de la population et les formes que peuvent revêtir la résistance face à l’oppresseur, notamment en matière de mode.

Musée de la Résistance et du Combattant 2 Boulevard Edouard Herriot 82000 Montauban Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 66 03 11 http://www.museeresistance.montauban.com [{« type »: « phone », « value »: « 0563660311 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-resistance@ville-montauban.fr »}, {« type »: « email », « value »: « polepatrimoineculturel@ville-montauban.fr »}] Inauguré en 1989, le musée de la Résistance et du Combattant a été créé suite à de nombreuses recherches, collectes de témoignages et de dons d’archives et objets d’anciens résistants, déportés et combattants. Axé essentiellement sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, le musée propose également des expositions, animations sur le thème de la Première Guerre mondiale. Son objectif : conserver, valoriser et transmettre aux jeunes générations Parking, bus à proximité, places PMR devant l’entrée du site

© association Mémoires de Guerre