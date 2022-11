Vincent Dedienne Un soir de gala Le Pin Galant, 10 mars 2023, Mérignac.

Vincent Dedienne Un soir de gala Vendredi 10 mars 2023, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 38 € / GROUPE ET VERMEIL : 36 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 32 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Vincent Dedienne est un arlequin virtuose… S’éloignant de l’autobiographie, le comédien présente une imparable galerie de personnages dans un one-man-show au-dessus de la mêlée. handicap moteur mi

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

« C’est un spectacle qui ressemble à la Louisiane, à l’Italie. Il y a des personnages dedans, des jeunes, des vieux, des gentils-comme-tout, des cinglés, des optimistes et des foutus. Des héros et des ordures… Des gens. Tous différents et tous réunis pour « Un soir de gala ». Leur point commun, c’est que c’est moi qui les joue. A capella.

Après avoir fait le tour de mon nombril dans mon précédent spectacle, j’ai décidé de tourner un peu autour des vôtres…, si ça chatouille, tant mieux.

P.S : En revanche, il n’y a pas de linge étendu sur la terrasse et c’est dommage. » VINCENT DEDIENNE

« Chez Vincent Dedienne l’humour se conjugue avec la grâce. » LES ÉCHOS

« Un soir de gala brille par son excellence et sa finesse. » LIBÉRATION

« Un jeu de massacre virtuose, intelligent et tendre, poétique et absurde. Désenchanté aussi. » LIBÉRATION



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T20:30:00+01:00

2023-03-10T22:10:00+01:00