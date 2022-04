LE PARC DU LEVANT FÊTE PÂQUES ! Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

LE PARC DU LEVANT FÊTE PÂQUES !
Palavas-les-Flots
2022-04-24

14h Le Parc du Levant fête Pâques ! Manège, maquilleuses, kiosque petite restauration et boissons, mascottes, distribution de chocolats, barbe à papa, animations, tombola et concours de dessins. Parc du Levant Albert EDOUARD Concours de dessins : dessins à apporter au manège jusqu'au 23 avril. On vous attend tous déguisés !

