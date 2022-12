VR SEXLe dernier album “Rough Dimension” de VR SEX, l’alias acid punk d’Andrew Clinco, tire son titre d’un terme architectural, mais fait surtout référence au monde souterrain perverti et vicieux que ses chansons décrivent et condamnent.Sous le nom de Noel Skum – anagramme acerbe d’Elon Musk – Clinco exprime son mépris et sa fascination pour les marges sordides et surréalistes des bas-fonds de Los Angeles, condamnées aux impasses de la vanité, de la luxure et de la technologie.Bien qu’initialement lancé comme un exutoire aux “heavier sounds” au-delà des contributions de Clinco aux fantaisistes new wave de Drab Majesty, le projet s’est transformé en un exercice fascinant de construction d’un monde, tissant des thèmes de sordides villes néo-futuristes, dans une ambiance de guitares distordues et de synthétiseurs cathodiques. Des échos de Chrome, Wire, Minimal Man et Sisters Of Mercy traversent la collection, mais au final, “Rough Dimension” nous livre sa propre vision tordue de “notre impitoyable réalité”.Clinco à écrit sa démo pendant deux semaines passées seul à Marseille dans un appartement, avec sa Gibson “Invader” des années 1980 et un ordinateur portable. Il a ensuite emmené les morceaux aux studios Strange Weather à Brooklyn pour les enregistrer avec Ben Greenberg (Uniform, The Men) qui a dirigé le premier album de 2019, “Human Traffic Jam”. Les résultats sont déchirants, raffinés et fascinants. Des riffs dans des accords alternatifs s’entrechoquent et barattent sur une batterie mid-tempo ponctuée de pointes d’électronique de science-fiction, tandis que les voix oscillent et lancent du venin.“Rough Dimension” est un mélange hargneux de mélodie et de macabre, d’absurdes observations sur le fast-living, les mesures désespérées, le tic-tac jusqu’à minuit de l’horloge de la jeunesse pendant que les rêves se dévoilent à Babylone.La spécialité de VR SEX est de faire de ces récits édifiants sur la déchéance psychique et l’amour corrompu une expérience exaltante plutôt qu’une épreuve. Il y a un glamour de lunettes de soleil la nuit dans les refrains et les solos de Clinco, un esprit dans ses jugements en cuir noir. Le milieu de la musique tend vers les parasites et les prédateurs, mais son humeur est rafraîchissante, accélérée et amusée, parcourant le strip avec une cigarette, regardant les goths et les limousines ramper dans les embouteillages sous les panneaux publicitaires numériques. La “Rough Dimension” est peut-être un cloaque, mais c’est chez nous.Fb → https://www.facebook.com/vrsexband Ig → https://www.instagram.com/vrsexring/ Bandcamp → https://vrsex.bandcamp.com/

20h30

Prévente & sur place : 8€

Billetterie : https://link.dice.fm/wd96dafccac5



2022-12-31T20:30:00+01:00

2023-01-01T00:30:00+01:00