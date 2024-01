LES MODULATIONS: PRIMARIA Opéra de Marseille Marseille, dimanche 12 mai 2024.

L’Opéra de Marseille et le GMEM Centre National de Création Musicale de Marseille présentent Les Modulations. Le GMEM en coproduction avec l’Opéra, s’engage auprès d’interprètes pour soutenir la création, l’émergence, et faire découvrir le répertoire d’aujourd’hui.. 3 rendez-vous à l’Opéra, pour partager des moments inattendus et privilégiés entre les artistes et le public.

Le trio PRIMARIA est né en 2019, lors d’une carte blanche donnée à Silvia Tarozzi et Deborah Walker pour l’émission « À l’improviste » d’Anne Montaron. Les deux musiciennes italiennes, qui se sont imposées comme l’un des duos les plus intéressants de la musique contemporaine et de l’improvisation, ont choisi d’ouvrir leur duo au trio, en invitant une figure de la musique improvisée la vocaliste et accordéoniste Claire Bergerault.

Si la musique de ce trio entre en résonance avec leurs pratiques des musiques expérimentales, c’est aussi à leur goût commun pour l’aria que l’on doit une musique poétique et sur le fil, comme si à chaque note, se re-définissait le tout premier air entendu PRIMARIA.

Voix et accordéon Claire BERGERAULT

Violon Silvia TAROZZI

Violoncelle Deborah WALKER

Opéra de Marseille 2 Rue Molière, 13001 Marseille