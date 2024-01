L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE Opéra de Marseille Marseille, dimanche 12 mai 2024.

L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE ♫CLASSIQUE♫ Dimanche 12 mai, 16h00 Opéra de Marseille De 11 à 26€

Coup d’essai d’un jeune compositeur aux Ballets russes de Diaghilev et coup de maître. Le public parisien s’enflamme pour Stravinsky et son Oiseau de feu. Début d’un Munichois de dix-huit ans avec son Concerto n° 1 pour cor écrit pour son père. Meiningen applaudit Richard Strauss. Après les souffrances de la guerre et la victoire, Prokofiev est un homme nouveau. Toute la « grandeur de l’esprit humain » bondit dans sa Symphonie n° 5.

IGOR STRAVINSKY

L’Oiseau de feu (Suite 1919)

RICHARD STRAUSS

Concerto n° 1 pour cor en mi bémol majeur, op. 11

SERGUEÏ PROKOFIEV

Symphonie n° 5 en si bémol majeur, op. 100

Direction musicale Michele SPOTTI

Cor Matias PIÑEIRA

Opéra de Marseille 2 Rue Molière, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur