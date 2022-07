La Semaine de la Découverte Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Calvados Pour les vacances de la Toussaint, l’office de tourisme organise la Semaine de la Découverte, le rendez-vous tant attendu des enfants depuis plus de 20 ans ! Cette année encore de nouvelles activités sont à découvrir, et l’évènement s’étend à de nouvelles communes du territoire. 10 jours d’activités pour les enfants de 2 à 16 ans ! Plus de 50 activités seront proposées : activités sportives, culturelles, ludiques ou créatives… Une semaine et demie riche d’expériences où une nouvelle activité les attend chaque jour ! Programme à venir prochainement.

Pour les vacances de la Toussaint, l'office de tourisme organise la Semaine de la Découverte, le rendez-vous tant attendu des enfants depuis plus de 20 ans ! Cette année encore de nouvelles activités sont à découvrir, et l'évènement s'étend à de nouvelles communes du territoire. 10 jours d'activités pour les enfants de 2 à 16 ans ! Plus de 50 activités seront proposées : activités sportives, culturelles, ludiques ou créatives… Une semaine et demie riche d'expériences où une nouvelle activité les attend chaque jour ! Programme à venir prochainement.

Inscription à l'office de tourisme ou sur la billetterie en ligne à partir du 19 octobre.

