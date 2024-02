Atelier famille « Créons notre herbier de la forêt » lieu-dit l’Embranchement -D572 Montfiquet, vendredi 26 avril 2024.

Atelier famille « Créons notre herbier de la forêt » lieu-dit l’Embranchement -D572 Montfiquet Calvados

Venez créer votre herbier en famille à la Maison de la Forêt !

Mais avant l’atelier créatif, accompagnés d’une animatrice, vous allez explorez la forêt de Cerisy à la découverte des arbres, arbustes, fleurs et autres plantes… et découvrir leurs nombreux secrets. Un instant de partage entre parents et enfants afin de révéler ses talents d’artiste.

Réservation obligatoire.

(2km /2h) Niveau 1

Venez créer votre herbier en famille à la Maison de la Forêt !

Mais avant l’atelier créatif, accompagnés d’une animatrice, vous allez explorez la forêt de Cerisy à la découverte des arbres, arbustes, fleurs et autres plantes… et découvrir leurs nombreux secrets. Un instant de partage entre parents et enfants afin de révéler ses talents d’artiste.

Réservation obligatoire.

(2km /2h) Niveau 1 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 14:30:00

fin : 2024-04-26 16:30:00

lieu-dit l’Embranchement -D572 Maison de la Forêt

Montfiquet 14490 Calvados Normandie accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

L’événement Atelier famille « Créons notre herbier de la forêt » Montfiquet a été mis à jour le 2024-02-12 par OT Coeur de Nacre