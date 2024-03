Les rencontres du musée C’est pas du sport ! Les Franciscaines Deauville Deauville, vendredi 10 mai 2024.

Les rencontres du musée C’est pas du sport ! Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Les trois Grâces jouaient-elles à la pétanque ? Pratique-t-on le beach volley dans le Japon d’Hokusaï ? Historiquement cela n’est pas vraiment exact, pourtant c’est ce que suggèrent les œuvres d’art… avec un brin d’imagination.

Une rencontre pour réinterpréter le réel en prenant un angle différent pour observer les peintures et sculptures d’un œil volontairement décalé. Le sport servira de fil conducteur pour explorer les œuvres, une opportunité unique pour découvrir des pièces moins connues ou revisiter des chefs-d’œuvre sous un autre jour.

Cette conférence-goûter pour adultes est réalisée en partenariat avec Les Têtes renversantes, dont les trois créatrices, spécialisées dans l’action culturelle et passionnées par l’histoire de l’art, ont fait des conférences décalées leur marque de fabrique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 16:00:00

fin : 2024-05-10 17:30:00

Les Franciscaines Deauville 145B avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie accueil@lesfranciscaines.fr

