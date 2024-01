Cabourg Classic Hippodrome de Cabourg Cabourg, 9 mai 2024, Cabourg.

Cabourg Classic 9 – 12 mai 2024 Hippodrome de Cabourg Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-09T09:00:00+02:00 – 2024-05-09T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-12T09:00:00+02:00 – 2024-05-12T18:00:00+02:00

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS LOUPER

Depuis 2021, l’hippodrome de Cabourg, au cœur du pays d’Auge, est le théâtre de CABOURG CLASSIC, un événement international de saut d’obstacles. Du 9 au 12 mai 2024, pour sa quatrième édition, CABOURG CLASSIC accueillera quelques-uns des plus grands cavaliers mondiaux sur les pistes de la Dives et des Tribunes. Durant le week-end, vous pourrez retrouver un CSI 3*, un CSI 1* et un CSI Jeunes Chevaux. En plus de ces épreuves un CSI Amateurs et un CSI Poneys ont été ajouté au programme.

C’est donc à Cabourg, à la croisée de l’élégance et de la convivialité, que les plus grands cavaliers et les meilleurs espoirs mondiaux se donnent rendez-vous pour quatre jours de très grand sport, sur deux magnifiques pistes de compétition, fraîchement rénovées en 2021 pour accueillir les athlètes dans les meilleures conditions.

UNE QUALITÉ D’ACCUEIL D’EXCEPTION

Grâce aux travaux engagés sur l’hippodrome de Cabourg, comprenant la transformation de la piste en herbe en carrière en sable, les cavaliers sont accueillis dans des conditions optimales sur deux pistes. Ces infrastructures adaptées à leurs attentes, associées à un beau programme sportif, ont permis d’attirer un très beau plateau de cavaliers depuis 2021.

Rendez-vous à l’hippodrome de Cabourg pour le Cabourg Classic du jeudi 9 au dimanche 12 mai pour vivre de grands moments de sport mais aussi partager des moments en famille avec des animations pour petits et grands dans le village exposant et l’espace enfant qui propose des initiations au monde équestre !

Entrée et parking gratuit.

Restauration possible sur place.

Village exposant et animations.

Renseignements : https://grandprix-events.com/cabourgclassic/

Hippodrome de Cabourg Avenue Michel d’Ornano, 14390 Cabourg Cabourg 14390 Calvados Normandie [{« link »: « https://grandprix-events.com/cabourgclassic/ »}]

concours saut d’obstacles

Cecile Sablayrolles