Festival du Cirque Tintamarre Amfreville, vendredi 10 mai 2024.

Festival du Cirque Tintamarre Amfreville Calvados

Vendredi

Comme chaque année le festival du cirque est organisé pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Au programme

Vendredi :

– 16h30 18h : ateliers de découverte des arts du cirque (sous chapiteau gratuit sans réservation)

– 18h : inauguration (gratuit sans réservation)

– 18h30 19h30 : “Le Trauma Show” d’Ana Kap (plein air gratuit sans réservation)

3 personnages attachants chantent, dansent et frétillent au gré de saynètes musicales, poétiques et humoristiques : un facétieux trompettiste qui fait preuve d’une nonchalance à tout crin, un accordéoniste bienheureux à tendance bipolaire et un violoniste timide et tourmenté.

– 20h30 21h30 : « La musique de cirque n’existe pas » de Circus Magicus (sous chapiteau 12€, gratuit/- de 3 ans réservation obligatoire, places limitées)

Dans une ambiance de fête, vélo acrobatique, clarinette, contorsion, saxophone, violoncelle, jonglage, percussions, mât chinois se succèdent, s’entremêlent et nous émerveillent.

Samedi :

– 15h30 17h : ateliers de découverte des arts du cirque (sous chapiteau gratuit sans réservation)

– 17h 17h45 : « Barto » de la Cie Théâtre Gili Gili (plein air gratuit sans réservation)

Barto est un gentil personnage quelque peu excentrique qui sait plaire à son public autant par ses exploits techniques que par ses trucs loufoques. Un spectacle coloré où on retrouve comédie, contorsion, jonglerie, corde molle, toujours agrémenté d’un brin de folie.

– 18h 18h45 : « Trois petits tours (et puis s’en vont !) » de la Cie Max & Maurice (sous chapiteau gratuit réservation obligatoire, places limitées)

Duo de clowns vieillissants, aigris cabots, touchants, qui savent faire 2 ou 3 trucs encore bluffants. Un spectacle avec de vrais et faux numéros, de la musique, des parenthèses sur leurs vies, leurs souvenirs.

– 18h45 20h15 : concert des Cookies Riots (au café associatif de la Poste gratuit sans réservation)

Les Cookie Riots, interprétent des reprises des années 1970 à 2020, puisant dans les répertoires anglais, américain, irlandais et français les titres qui plaisent à tout le monde.

– 20h30 21h30 : « La musique de cirque n’existe pas » de Circus Magicus (sous chapiteau 12€, gratuit/- de 3 ans réservation obligatoire, places limitées)

– 21h45 – 23h45 concert « Between the Beatones » de Richerd Lovene (sous chapiteau gratuit sans réservation)

Ce concert-spectacle est l’histoire croisée des Beatles et des Rolling Stones depuis leur naissance jusqu’à la disparition de Brain Jones en 1969. 2 groupes amis, opposés par un faux antagonisme orchestré de toutes pièces.

Dimanche :

– 11h 12h30 : ateliers de découverte des arts du cirque (sous chapiteau gratuit sans réservation)

– 12h30 : repas partagé (au café associatif de la Poste gratuit sans réservation)

13h30 15h : ateliers de découverte des arts du cirque (sous chapiteau gratuit sans réservation)

– 14h 14h45 : « Trois petits tours (et puis s’en vont !) » de la Cie Max & Maurice (sous chapiteau gratuit réservation obligatoire, places limitées)

– 15h 15h40 : « Petite histoire au hasard » de la Cie Trat (plein air gratuit sans réservation)

C’est avant tout l’histoire d’une rencontre, dans un espace qui est comme la petite cabane dans l’arbre au fond du jardin, une grotte merveilleuse et pleine de ressources, où les artistes mêlent guitare et corps, chansons et corde.

– 16h 16h40 : « Cirque Tricycle » (sous chapiteau gratuit sans réservation)

C’est la rencontre de 2 cycles à 3 roues, et de 2 êtres florissants. Malgré ce que vous pourriez croire, il n’y aura pas de tricycle, mais juste un vélo et un monocycle accompagné de Fleur et Flo.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10

fin : 2024-05-12

Le Plain

Amfreville 14860 Calvados Normandie festival-tintamarre@amfreville.fr

L’événement Festival du Cirque Tintamarre Amfreville a été mis à jour le 2024-03-06 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge