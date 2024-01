Balade à cheval dans la baie 5 chemin du moulin d’eau Merville-Franceville-Plage, dimanche 17 mars 2024.

Merville-Franceville-Plage Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 14:30:00

fin : 2024-03-17 16:30:00

Promenez-vous sur les bords de l’estuaire au rythme des pas du cheval. Entre terre et mer, les paysages sont à couper le souffle. Vous pourrez voir de nombreux oiseaux migrateurs que la zone Natura 2000 et peut être aurez vous la chance de voir des phoques à marée basse. Les balades sont commentées : la faune et la flore de cet écrin de verdure n’auront plus de secrets pour vous.

Au retour vous traverserez l’écurie des Charmes où vous pourrez partir à la rencontre des poulains, les futurs cracks des hippodromes de trot.

Soins et préparation du cheval: 30 min avant la balade

Soins du cheval après la balade : 15 min

(12km/2h) – Niveau 1

5 chemin du moulin d’eau Les crins de la baie

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



