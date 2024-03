Marché créatif Rue Paul Canta Dives-sur-Mer, vendredi 10 mai 2024.

Marché créatif Rue Paul Canta Dives-sur-Mer Calvados

L’atelier créatif expose ses réalisations sous les formats les plus divers (couture, tricot, perles, papier). L’occasion de repartir avec des pièces uniques et surtout hautes en couleur !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 10:00:00

fin : 2024-05-10 18:00:00

Rue Paul Canta Les Halles Médiévales

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie

L’événement Marché créatif Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-15 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge