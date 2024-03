Festival les extraverties Montagnes de Normandie tourisme Pont-d’Ouilly, jeudi 9 mai 2024.

Festival les extraverties Activités de pleine nature, concerts gratuits, écovillage, marché de producteurs sur les sites de la Roche d’Oëtre et de Pont-d’Ouilly 9 – 11 mai Montagnes de Normandie tourisme Concerts gratuits, activités à partir de 1 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-09T09:00:00+02:00 – 2024-05-09T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-11T09:00:00+02:00 – 2024-05-11T17:00:00+02:00

Montagnes de Normandie tourisme 11 rue du stade René Vallée 14690 Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.suissenormande.fr/membres-sntp/site-naturel-de-la-roche-d-oetre/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.suissenormande.fr/membres-sntp/base-pont-d-ouilly-loisirs/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.suissenormande.fr/partenaires/ »}]

Activités Nature