La Remorque Automatique Théâtre de L’Entresort Narbonne, samedi 30 mars 2024.

La Remorque Automatique La remorque Automatique de et par Franck Dautais

Artiste multidisciplinaire, Franck Dautais revient sur les planches de l’ENTRESORT avec son nouveau personnage ; Jean-Roger Gonflant !!! 30 et 31 mars Théâtre de L’Entresort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-31T16:00:00+02:00 – 2024-03-31T18:30:00+02:00

La remorque Automatique de et par Franck Dautais

Artiste multidisciplinaire, Franck Dautais revient sur les planches de l’ENTRESORT avec son nouveau personnage ; Jean-Roger Gonflant !!!

Ce personnage est un scientifique qui se déplace avec son laboratoire roulant, annexe du

« Centre de recherche et d’invention en Manotechnologies ».

Cet ingénieur nous présente sa remorque inspirée des carrioles de bonimenteur de foire.

Elle transporte tout un petit peuple d’objets sculptés, d’animaux, de trouvailles décalées, venant à la rencontre des imaginaires du public en tâchant de tonifier ce lien fragile avec nos émerveillements enfantins.

Loin d’être un bonimenteur Jean-Roger Gonflant nous fait découvrir ses magnifiques automates, inventé et construit par lui-même qui se moquent de cette technologie invasive, coûteuse et sophistiquée qui s’applique à étouffer en chacun de nous le petit inventeur qui sommeille pour le transformer en gros consommateur !

Ce spectacle tout public est une petite merveille.

Information et réservation : 04 68 75 02 73

Ouverture des portes à 20 h

Théâtre de L’Entresort 26 quai de Lorraine, Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468750273 http://www.theatre-entresort.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 75 02 73 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre.entresort@gmail.com »}] Le THEATRE DE L’ENTRESORT : un théâtre de poche (50 places assises et plateau de 6 m d’ouverture), chaleureux et intimiste, véritable lieu de création et de diffusion du spectacle vivant : Théâtre, Concerts, Cabaret, Cinéma indépendant…



Conventionné par la Ville de Narbonne, le Théâtre de l’Entresort accueille un public fervent de sensations non édulcorées, réaliste et d’imaginaire débridé, en compagnie des auteurs d’aujourd’hui, engagés et vivants.



Dans ce lieu s’effectue un travail de création et de diffusion d’œuvres contemporaines, et sont également proposés des ateliers et stages de formation de l’acteur.



Le Théâtre ouvre à 20h et les spectacles commencent à l’heure. Vous pourrez rencontrer les acteurs après les représentations.

Franck Dautais La remorque Automatique